US-Arbeitsmarktbericht im Zentrum

Wie üblich zum Monatswechsel steht am Freitag das Konjunkturdaten-Highlight ins Haus: Der US-Arbeitsmarktbericht. Aus Sicht der US-Notenbank Fed werde er wohl noch zu stark sein, um das Zinserhöhungstempo zu drosseln, prognostizierte Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz. Er rechne für September mit 280'000 neuen Stellen in den USA aussserhalb der Landwirtschaft. "Die Arbeitslosenquote dürfte bei extrem niedrigen 3,7 Prozent verharren." Am Mittwoch geben die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten.