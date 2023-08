Am Markt hiess es, wegen der Zinssorgen blickten Anleger nun gespannt auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole, das in der kommenden Woche ab Donnerstag im US-Bundesstaat Wyoming stattfindet. Die Aufmerksamkeit richtet sich dann vor allem auf eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Recht starke US-Konjunkturdaten hatten zuletzt unter Investoren wieder Ängste geschürt, dass der Kampf gegen die hohe Inflation könnte noch andauern wird.