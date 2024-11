Die Aktien von Zurich Insurance stiegen als SMI-Spitzenreiter um 3,1 Prozent. Dank des anhaltenden Höhenfluges waren sie so teuer wie zuletzt im Jahr 2001. Der Versicherer setzte sich im Rahmen eines Investorentages neue Ziele und will noch profitabler werden. Der neue Dreijahresplan sei eine Fortsetzung der starken Leistungen der letzten Jahre, hiess es in einem Kommentar der Bank Vontobel.