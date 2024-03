An den Finanzmärkten steht mit dem anstehenden Osterfest eine verkürzte Börsenwoche an. Der Gründonnerstag stellt zugleich das Ende des ersten Quartals 2024 dar. Insgesamt haben sich die Börsen in den ersten drei Monaten gut entwickelt - gerade international sind zahlreiche Indizes in einem regelrechten Rekordfieber gewesen. Der SMI gönnt sich am Montagmorgen zwar eine Verschnaufpause, weist seit Jahresbeginn aber immerhin auch ein Plus von mehr als 4 Prozent auf - und dies trotz seiner eher defensiven Ausrichtung, die in dem aktuellen Stimmungsumfeld weniger gefragt ist.