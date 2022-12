Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kommt bei den Anlegern in Asien am Donnerstag nicht gut an: Die Währungshüter erhöhten zwar wie erwartet den Leitzins am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt - nach vier Zinsschritten von 0,75 - signalisierten jedoch, dass kommendes Jahr weitere Zinsschritte anstehen. Die Aussicht auf einen längeren Zeitraum mit höheren Zinssätzen verstärkte bei den Händlern die Befürchtung einer Rezession. "Die Fed hat auf dieser Sitzung im Wesentlichen eingeräumt, dass die Inflation wahrscheinlich hartnäckiger bleiben wird als ursprünglich erwartet, was einen restriktiveren politischen Kurs erforderlich macht, der die US-Wirtschaft 2023 in eine Rezession stürzen wird", schrieben die Analysten von TD Securities in einer Kundennotiz. Die Rezessionsängste könnten daher die Marktpreisentwicklung dominieren.