Der deutsche Leitindex Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Am Mittwoch war er ungeachtet neuer US-Zollerhöhungen um bis zu 1,1 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 24'346,15 Punkten gestiegen, bevor er 0,8 Prozent im Plus bei 24.276 Zählern aus dem Handel ging.