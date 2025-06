Zum Wochenschluss sind die Augen der Anleger am Freitag vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai gerichtet. Dieser gilt als ein wichtiger Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in den USA und spielt auch bei der Beurteilung der Zinspolitik der US-Notenbank Fed eine gewichtige Rolle. Der Bericht könnte laut einem Händler «für ein paar Turbulenzen zum Ende einer doch eher ruhigen Handelswoche sorgen». Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte der amerikanischen Notenbank Spielraum für sinkende Zinsen liefern, hiess es im Markt. Ein Anzeichen in diese Richtung waren die am Nachmittag publizierten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die überraschend auf den höchsten Wert seit über einem halben Jahr gestiegen waren.