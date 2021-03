SZKB mit neuem Leiter Privat- und Firmenkunden

Patrick Caspar, Leiter des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenkunden und Mitglied der Geschäftsleitung



Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat die Nachfolge im Geschäftsbereich Privat- und Firmenkunden geregelt, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Patrick Caspar übernimmt per 1. April als Mitglied der Geschäftsleitung die Funktion von Lukas Camenzind, der am 4. Februar 2021 bekanntgegeben hatte, dass er die SZKB verlässt.

Caspar stiess im Februar 2020 als Leiter der Region Ausserschwyz mit neun Filialen und dem Gewerbekundenzentrum zur SZKB. Davor arbeitete er seit 2003 bei der Graubündner Kantonalbank, wo er als Senior Produktmanager startete und im Januar 2004 zum Leiter Finanzierungsprodukte ernannt wurde. Ab Januar 2006 bis zu seinem Wechsel zur SZKB verantwortete er als Leiter Vertriebsentwicklung zahlreiche Projekte und Initiativen. Caspar studierte an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft. Anschliessend doktorierte er zum Thema "Schnittstellenmanagement in virtuellen Dienstleistungsunternehmen". Seine Kompetenzen erweiterte er unter anderem mit dem Executive Programm der Swiss Banking School.