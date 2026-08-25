Für den Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ging es in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent nach oben. In der Spitze waren es im Juni sogar mehr als 100 Prozent. Im Juli hatten Investoren bei den grossen US-Halbleiteraktien verstärkt Kursgewinne mitgenommen. Grund waren Bedenken, ob sich die immensen Investitionen in KI letzten Endes auch in Gewinne für die Unternehmen ummünzen lassen.