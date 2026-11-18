Der Schuldenberg des französischen Zugherstellers Alstom ist vor dem Hintergrund von Verzögerungen und technischen Problemen bei deutschen Aufträgen deutlich gewachsen. Die Nettoverschuldung habe sich zwischen April und September auf 1,1 Milliarden ‌Euro mehr ⁠als verdoppelt, teilte der Konzern am Mittwoch mit. In den sechs Monaten bis zum 30. September sei ⁠sie um 700 Millionen Euro geklettert, während das bereinigte Nettoergebnis mit 822 Millionen Euro ins Minus gerauscht sei.