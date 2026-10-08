Ob und welche Daten bei dem Vorfall tatsächlich abgeflossen sind, ist allerdings noch unklar. Die Bundesanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Auch wie viele Versicherte und Rentenbeziehende betroffen sein könnten, lasse sich derzeit nicht sagen, so die Sprecherin. Dies werde gemeinsam mit dem Softwarelieferanten und den zuständigen Bundesstellen mit Hochdruck untersucht.