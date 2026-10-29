Weiter keine Tabaklizenz in Shanghai

Am Flughafen Shanghai-Pudong wartet Avolta weiterhin auf eine Lizenz für den Verkauf von Tabakwaren. «Für eine solche Lizenz gibt es in China schlicht noch kein Verfahren», so Gerster. Denn Avolta sei das erste internationale Unternehmen, das in China eine Duty-Free-Lizenz erhalten habe. Wann die Bewilligung vorliege, sei noch nicht absehbar.