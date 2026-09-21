Der weltgrösste Chemiekonzern BASF prüft den Bau einer neuen Anlage für das Kunststoff-Vorprodukt MDI in Indien. Im Rahmen einer fortgeschrittenen Machbarkeitsstudie habe sich das Unternehmen bereits ein Industriegrundstück in Dahej im Bundesstaat Gujarat für das mögliche Vorhaben gesichert, teilte der Dax -Konzern am Montag mit. Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) dient vor allem als Grundstoff für Polyurethan-Produkte, die etwa in der Gebäudedämmung, der Kältetechnik, in der Automobil- und Möbelindustrie sowie in Konsumgütern eingesetzt werden.