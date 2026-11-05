Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büsste der Bitcoin-Kurs 40 Prozent ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um knapp ein Viertel an; seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um fast 11.000 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 110-Fache nach oben.