Axpo verkauft italienischen Windpark an Edison

Axpo verkauft seinen 66-MW-Windparks in Bisaccia in der italienischen Provinz Avellino. Käufer der Anlage ist der italienische Energiekonzern Edison. Die Transaktion stehe im Einklang mit der Strategie von Axpo, sich auf neue Wachstumsinitiativen zu konzentrieren, teilte Axpo am Donnerstagabend mit.