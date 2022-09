Deutscher Handel rechnet nicht vor Frühjahr mit Aufhellung der Konsumstimmung

Die Konsumstimmung in Deutschland hat sich im September noch einmal verschlechtert. Die Einkommenserwartungen und die Bereitschaft zu grösseren Einkäufen seien in der Bevölkerung aufgrund der hohen Inflation weiter gesunken, berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE) in seinem am Montag veröffentlichten Konsumbarometer, für das 1600 Personen befragt wurden. Eine Trendumkehr sei nicht in Sicht.