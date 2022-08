Gericht billigt Sanierungsplan des Autobauers Ssangyong

Der angeschlagene Geländewagenspezialist Ssangyong Motor aus Südkorea hat auf dem Weg zur Sanierung eine grosse Hürde genommen. Wie der Autobauer am Freitag in einer Börsenmitteilung bekanntgab, billigte das Insolvenzgericht in Seoul den Sanierungsplan des Unternehmens. Die Gläubiger akzeptierten den Plan demnach mit grosser Mehrheit.