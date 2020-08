Russland will seinen Corona-Impfstoff in grosser Studie testen

Russland will mit seinem bereits zugelassenen Corona-Impfstoff in der kommenden Woche eine grosse Massenstudie starten. Die klinische Studie in 45 medizinischen Zentren im ganzen Land solle mehr als 40.000 Teilnehmer umfassen und von einer ausländischen Forschungseinrichtung überwacht werden, teilte das Moskauer Gamaleja-Institut, das den Impfstoff entwickelt hat, am Donnerstag mit.