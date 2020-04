IWF vergibt Notkredit von fast halber Milliarde Euro an Panama

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Panama in der Corona-Krise einen Notkredit von umgerechnet rund 470 Millionen Euro gewährt. Das teilte der IWF am Donnerstag mit. Damit könne das mittelamerikanische Land wichtige Gesundheitsausgaben und die Unterstützung gefährdeter Menschen finanzieren, wie der IWF am Donnerstag mitteilte. Durch die Pandemie sei Panama eine Lücke in der Zahlungsbilanz in Höhe von geschätzt 3,7 Milliarden US-Dollar (rund 3,38 Milliarden Euro) entstanden.