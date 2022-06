Devisen: Euro vor US-Jobbericht klar über 1,07 US-Dollar EUR/CHF bei 1,03

Gegenüber dem Franken halten sich die Kursausschläge in Grenzen. Der Euro bewegt sich weiterhin um die Marke von 1,03. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung genau bei 1,0300 Franken gehandelt nach 1,0295 am Donnerstagabend. Derweil hat der Dollar zum Franken minimal Boden gutgemacht und kostet derzeit 0,9594 nach 0,9579 am Vorabend. Kurzzeitig stieg der Greenback dabei auf 0,96.

Am Freitag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung gibt am Nachmittag ihre monatlichen Jobzahlen bekannt. An den Finanzmärkten hat die Bedeutung der Daten etwas abgenommen, da die Beschäftigung hoch ist und sich die US-Notenbank daher auf den Kampf gegen die hohe Inflation konzentrieren kann.

Grosse Relevanz hat gleichwohl die ebenfalls im Arbeitsmarktbericht auftauchende Lohnentwicklung, da sie auf die Teuerungsrate einwirkt. Die hohe Inflation in den USA hat sich im April zwar abgeschwächt, allerdings nur leicht. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,3 Prozent. Die US-Notenbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Die Fed hatte zuletzt im Mai den Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben. Notenbankvertreter machten klar, dass auf den nächsten Sitzungen weitere grössere Zinsschritte folgen dürften.

Alles in allem dürften der Arbeitsmarktbericht für Mai und der ebenfalls am Nachmittag anstehende ISM-Einkaufsmangerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe in den USA die Zinserwartungen an die Fed wohl nicht in Frage stellen, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Denn der Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP habe bereits am Donnerstag auf eine zwar verlangsamte, aber dennoch solide Beschäftigungsentwicklung hingedeutet. Zudem seien die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiterhin mit einer niedrigen Arbeitslosenquote kompatibel.

