Der Goldpreis ist am Mittwochabend nach der Zinserhöhung in den USA auf den tiefsten Stand seit Anfang August abgesackt. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) gab am Abend bis zu 1,3 Prozent auf 4.235 US-Dollar nach. Zuletzt konnte sich der Goldpreis wieder etwas erholen, lag aber mit 4.260 Dollar immer noch deutlich unter dem Niveau vom Dienstag.