«Bis Jahresende könnte sich die Inflationsrate um das aktuelle Niveau bewegen, denn der Tankrabatt wirkt noch dämpfend», schreibt die Bundesbank. Zum Jahresbeginn erwarte man hingegen angesichts des auslaufenden Tankrabatts und anderer preiserhöhender staatlicher Massnahmen, dass die Inflation «kräftig» anziehe. So dürften auch die Preise für Erdgas angehoben werden. «Insgesamt könnte dies die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte erhöhen», heisst es im Monatsbericht. «Darüber hinaus dürften sich die höheren Energie- und Vorleistungskosten allmählich in den Preisen anderer Waren und einzelner Dienstleistungen niederschlagen.»