Nachhaltige Vermögensanlage und die Energiewende

Jede saubere Technologie hat ihre Verfechter, die sich für ihren Einsatz starkmachen. Doch auch wenn jeder Anleger selbst die richtige Entscheidung für sein Portfolio treffen muss, sollte man bedenken, dass die Energiewende ein gewisses Maß an Pragmatismus erfordert, denn eine Universallösung zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft gibt es nicht. Vielmehr kommt es auf eine Kombination verschiedener Maßnahmen an, mit denen wir uns von umweltschädlichen Energiequellen befreien können.

Neuartige Batteriespeicher sind zwar in der Entwicklung; damit sie gegenüber fossilen Brennstoffen wettbewerbsfähiger werden und in großem Maßstab eingesetzt werden können, müssen jedoch die Kosten pro Kilowattstunde sinken. Biomasse wurde einst als kohlenstoffneutrale Energiequelle angepriesen, tatsächlich setzt die Verbrennung von Holzpellets jedoch pro Energieeinheit mehr Kohlendioxid frei als Kohle oder Gas und ist somit ineffizient. Außerdem dauert es Jahre oder gar Jahrzehnte, bis neue Bäume nachwachsen und die CO2-Emissionen ausgleichen. Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) könnte die Emissionen an der Quelle reduzieren und auch andere Schadstoffe aus der Luft filtern, die Technologie ist allerdings sehr kostspielig, eine langfristige Einlagerung birgt zudem Kapazitäts- und Sicherheitsrisiken.

