Die Sparte ist ein Milliardengeschäft. Im Jahr 2025 hatte Nestlé mit diesen Produkten 1,2 Milliarden Dollar umgesetzt. Sie ist vor allem in den USA tätig und auch in Kanada und China präsent. Nestlé will sich, wie bekannt, künftig stärker auf hochwertige, wissenschaftsbasierte Nahrungsergänzungsmitteln konzentrieren.