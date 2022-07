Was würden Sie sagen, ist der beste Ratschlag, den Ihnen jemals jemand gegeben hat?

Sam Zell: Sehr früh in meiner Karriere sprach ich mit jemandem über Marktzutrittsschranken. Und ich hatte nie wirklich darüber nachgedacht. Ich hatte zwar verstanden, dass ein Monopol besser ist als ein Oligopol und sicherlich besser als Wettbewerb, aber ich hatte es nie wirklich verstanden und umgesetzt. Doch in dem Gespräch, das ich mit ihm führte, erklärte er mir, dass der Erfolg oder Misserfolg letztendlich davon abhängt, wie gut man die Marktzutrittsschranken bewertet hat. Denn wenn es keine Eintrittsbarrieren gibt, dann ist man vom ersten Tag an verwundbar. Wenn es Einstiegshindernisse gibt - je nachdem, welche das sind und wie sie sich auswirken -, können Sie die Chance viel besser einschätzen.

Was ist Ihrer Beobachtung nach der häufigste Fehler, den der durchschnittliche Anleger macht? Zum falschen Zeitpunkt zu verkaufen? Oder zum falschen Zeitpunkt zu kaufen?

Ich kann diese Frage fast nicht beantworten, ohne das Wort Optimismus zu benutzen. Wissen Sie, einer von Sams Lieblingssprüchen lautet: 'Wir leiden darunter, die Zahlen zu kennen.' Ich glaube, wir haben es in den letzten 50 Jahren geschafft, auf Zehenspitzen durch die Tulpen zu schleichen, indem wir uns nie von der Begeisterung für ein aktuelles Ereignis mitreissen liessen. Und ich denke, dass wir dieses Mass an Disziplin beibehalten haben - ja, wir haben Fehler gemacht, und das war zu erwarten -, aber sie waren alle 'kontrollierbar'. Kein einziger Fehler war jemals, Sie wissen schon, katastrophal.

(Bloomberg)