Frankreichs Wirtschaftsminister will mehr Atomkraft in Europa

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat einen Ausbau der Atomkraft in Europa gefordert. "Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wollen, brauchen wir Kernenergie. Sie ist für uns alle ein unverzichtbarer und verlässlicher Faktor für eine kohlenstofffreie Zukunft", heisst es aus einem offenen Brief, der der Tageszeitung "Welt" und den Partnerzeitungen der Leading European Newspaper Alliance (Lena) am Sonntag vorlag.