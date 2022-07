Der 79-Jährige werde sein Amt weiter ausüben und habe mit der Einnahme des antiviralen Mittels Paxlovid begonnen, teilte seine Pressesprecherin Karine Jean-Pierre am Donnerstag mit. "Er ist vollständig geimpft und zweimal aufgefrischt und leidet unter sehr leichten Symptomen", hiess es in einer kurzen Erklärung. In Übereinstimmung mit den amerikanischen Gesundheitsvorschriften bei Covid-Fällen werde er sich im Weissen Haus isolieren, in dieser Zeit aber allen Pflichten als Präsident nachkommen.

Biden habe mit seinen Mitarbeitern per Telefon gesprochen und werde während seiner Genesung weiterhin per Telefon und Zoom an Besprechungen in seiner Residenz teilnehmen. Er werde seine Arbeit persönlich wieder aufnehmen, sobald seine Tests negativ seien. Das Weisse Haus werde in der Zwischenzeit täglich über den Gesundheitszustand des Präsidenten berichten.

(Reuters)