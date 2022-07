USA und Golfstaaten: Iranische Atombombe diplomatisch verhindern

Die USA und die arabischen Staaten des Golf-Kooperationsrats wollen eine atomare Bewaffnung des Irans auf diplomatischem Wege verhindern. Die Golfregion müsse frei von allen Massenvernichtungswaffen bleiben, hiess es in der Nacht zum Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Gipfel des Rats mit US-Präsident Joe Biden in Dschidda. Die Staats- und Regierungschefs hätten "die zentrale Bedeutung diplomatischer Bemühungen" betont, um den Iran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern.