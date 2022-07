Wie lange der EU-Beitritt eines Landes dauert, liegt nach Ansicht von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in den Händen der Beitrittskandidaten selbst. Es sei wichtig zu betonen: "Die Geschwindigkeit des Beitrittsprozesses oder die Geschwindigkeit der Fortschritte liegt in ihren Händen", sagte die Deutsche am Freitag im tschechischen Litomysl. Es lohne sich immer, einen Blick in die Geschichte anderer Länder zu werfen, die jetzt Mitglieder seien.