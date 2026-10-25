Die Ansprechrate - also der Anteil der Patienten, bei denen der Tumor schrumpfte - betrug bei Divarasib 58 Prozent, gegenüber 32 Prozent in der Vergleichsgruppe. Weniger Patienten brachen die Behandlung wegen Nebenwirkungen ab als in der Vergleichsgruppe. Divarasib ist noch nicht zugelassen; Roche arbeitet nach eigenen Angaben mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um das Mittel verfügbar zu machen.