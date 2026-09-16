Für das Gesamtjahr 2026 nimmt sich R&S weiterhin einen Umsatz von rund 410 bis 420 Millionen Franken vor sowie eine EBITDA-Marge innerhalb der kommunizierten Bandbreite von 19 bis 21 Prozent. Dabei wird eine stärkere zweite Jahreshälfte erwartet. Auch wenn der Umsatz im laufenden Jahr unter der Spanne der Mittelfristziele liegen dürfte, untermauere der Auftragsbestand und der solide Geschäftsausblick die mittelfristige Guidance.