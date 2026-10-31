EU führte bereits im Juli Abgabe ein

Die neue Gebühr wird zusätzlich zu der im Juli von der EU eingeführten Zollabgabe auf Kleinsendungen erhoben. Die seit dem Sommer geltende 3-Euro-Abgabe betrifft einzig Warensendungen mit einem Warenwert bis 150 Euro, die aus Drittstaaten wie der Schweiz in die EU eingeführt werden. Die Abgabe hat eine Laufzeit von zwei Jahren und soll im Juli 2028 auslaufen.