Damit hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt. In den beiden Vorquartalen waren lediglich Wachstumsraten von je 0,5 Prozent beobachtet worden, im dritten Quartal 2025 war die Schweizer Wirtschaft sogar noch geschrumpft. Ein höheres Wachstum als nun gab es letztmals im Jahr 2021, im Zuge der Erholung nach der Corona-Krise.