Das Werk in Astana übernimmt bereits heute zahlreiche Produktionsschritte. Dort werden unter anderem Wagenkästen, elektrische Ausrüstungen, Unterflurkomponenten und Drehgestelle hergestellt sowie Schienenfahrzeuge montiert und in Betrieb genommen. Mit dem Ausbau will Stadler die lokale Wertschöpfung erhöhen und mehr Produkte für den kasachischen Markt sowie für Exportprojekte fertigen.