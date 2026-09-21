Mit dem nun geplanten Schritt summiert sich der Stellenabbau damit auf bis zu 600 Arbeitsplätze. Finanzchef Jany Fruytier hatte im August gegenüber der Nachrichtenagentur AWP erklärt, allein der bereits vollzogene Abbau von 147 Stellen dürfte die Personalkosten um rund 5 Prozent senken.