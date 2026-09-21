Hintergrund sei, dass eine umfassende Neuausrichtung des Betriebsmodells geprüft werde, so das Communiqué. Es gehe darum, «sich abzeichnende Markt- und Technologieentwicklungen zu antizipieren».
Mitarbeitende in Shops, Verkauf und Kundendienst sollen laut den Angaben vom Jobabbau weitgehend ausgenommen werden, Lernende vollständig. Das Telekomunternehmen wolle den gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretungen und der Gewerkschaft Syndicom im vierten Quartal 2026 durchführen.
Zweiter grosser Abbau
Der Konzern hatte bereits Anfang Jahr den Abbau von 147 Stellen angekündigt. Dieser war im Sommer abgeschlossen worden.
Mit dem nun geplanten Schritt summiert sich der Stellenabbau damit auf bis zu 600 Arbeitsplätze. Finanzchef Jany Fruytier hatte im August gegenüber der Nachrichtenagentur AWP erklärt, allein der bereits vollzogene Abbau von 147 Stellen dürfte die Personalkosten um rund 5 Prozent senken.
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(AWP)