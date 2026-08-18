Für 2026 hat sich das Biopharmaunternehmen nun neue Ziele gesetzt. Beim Umsatz peilt Basilea neu ein Wachstum von etwa 15 Prozent an, nach zuvor etwa 10 Prozent. Noch zuversichtlicher ist die Unternehmensführung beim Betriebsgewinn, für den ein Plus von etwa 40 Prozent in Aussicht gestellt wird, nach zuvor etwa 20 Prozent. Derweil werden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung unverändert um etwa 20 Prozent höher erwartet.