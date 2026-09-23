In China hielten sich die Anleger vor ‌der Ankunft von Präsident Xi Jinping in Washington zurück. Spekulationen zufolge könnte bei dem Treffen ‌eine Deeskalation im Handelsstreit mit den USA verlängert und eine ​Zusammenarbeit bei KI vereinbart werden. In Japan ruhte zwar der Handel, doch die Nikkei-Futures notierten bei 66'745 Punkten und damit fast 2000 Zähler über dem Schlusskurs vom Freitag. «Wir erwarten morgen eine starke Wiedereröffnung in Japan», sagte Chris Weston, Analysechef beim Broker Pepperstone. Er rechne zudem mit ruhigen Bedingungen bei den Anleihen und neuen Rekordhochs an der US-Technologiebörse Nasdaq.