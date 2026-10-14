Benkos Verteidiger hatte den Schritt zuvor mit der Notwendigkeit einer besseren Vorbereitung auf ​bevorstehende weitere Prozesse begründet. Zu diesem ​Zweck sei in Innsbruck eine ​rund 60 Quadratmeter grosse Wohnung angemietet worden, ‌auch zum Schutz des familiären Umfelds Benkos. Benko war im Zuge der Ermittlungen rund um den ​Zusammenbruch ​seines Immobilien- und Handelskonzerns ⁠Signa festgenommen worden. Die ​Pleite der Signa Ende ⁠2023 gilt als grösste Insolvenz der ‌österreichischen Nachkriegsgeschichte. Zum Firmengeflecht gehörten auch bekannte deutsche Warenhäuser wie Galeria Karstadt Kaufhof ‌und das Berliner KaDeWe.