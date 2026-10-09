Solche Einflüsse haben die Stimmung um die Aktie von Holcim verschlechtert. Dabei ist das Unternehmen operativ gut unterwegs. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2026, die Ende Juli vorgestellt wurden, haben die Erwartungen übertroffen. Ausserdem hat das Management um CEO Miljan Gutovic den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Als Gründe für die erhöhte Jahresprognose nannte Gutovic neben dem Halbjahresergebnis auch das Geschäftsmodell, «das sich in allen Konjunkturzyklen und unter allen Marktbedingungen bewährt» habe. Dazu gehört auch, dass Holcim gestiegene Kosten durch Disziplin und Preiserhöhungen auffangen kann.