Weiterhin positive Vorzeichen für den Schweizer Aktienmarkt

Anders sieht das Bild in den USA aus: Dort schwächelt der technologielastige Nasdaq-100-Index spürbar. Die hohen Energiepreise heizen die globale Teuerung an. In den USA stieg die Inflationsrate im September auf 3,7, in der EU auf 3,8 Prozent. Die Notenbanken haben zuletzt mit Zinserhöhungen reagiert und dürften bald weiter an der Zinsschraube drehen. Die höhere Inflation drückt bei den Haushalten aufs Portemonnaie und trifft vor allem zyklische Konsumgüter, deren Kauf man aufschieben kann – als solche gelten Kleider, Elektronik oder Autos.