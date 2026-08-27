Die Rating-Kürzung und Kurszielreduktion ist bei leicht steigendem Umsatz in den Jahren 2026 bis 2028 primär den reduzierten Schätzungen beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) geschuldet. Auf Ebit-Ebene reduzierte Werro von der ZKB seine Erwartungen für 2027 und 2028 um rund 5,4 Prozent. Treiber seien höhere Restrukturierungskosten sowie höhere Marketing- und Distributionsaufwendungen. Nestlé müsste mehr Dynamik beim Ebit-Wachstum entfalten, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen, so der ZKB-Analyst abschliessend.