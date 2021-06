JPMorgan erhöht das Kursziel für Nestlé auf 135 von 125 Franken und belässt die Einstufung auf "Overweight". Nach ihrem jüngsten Interview mit CEO Mark Schneider glaubt die Bank, dass der Nahrungsmittelkonzern im laufenden Geschäftsjahr das angestrebte Umsatzwachstum erreichen werde, schreibt Analystin Celine Pannuti.

Diese Annahme beruhe auf einer strukturellen Trendwende mit einer stärkeren Umsetzung und einem fitteren Portfolio. Nestlé sei derzeit wenig anspruchsvoll bewertet. Das schnellere Wachstum als bei Wettbewerbern verdiene ihres Erachtens aber einen Aufschlag, so die Analystin.

Die Aktie von Nestlé steigen am Dienstag an der SIX zunächst um 0,3 Prozent auf 111 Franken, fallen dann aber leicht ins Minus. Die Titel haben seit Anfang März 14 Prozent gewonnen und handeln derzeit nahe an einem Rekordhoch.

Die Ratingagentur Fitch bestätigte jüngst ihr langfristiges Kreditrating für Nestlé mit "A+" bestätigt. Der Ausblick bleibt dabei "stabil". Die Rating-Einschätzung reflektiere die Erwartung einer stabilen operativen Leistung des Nahrungsmittelkonzerns. Fitch erwarte zudem, dass sich die Verschuldungsrate von Nestlé nach dem Abschluss des Aktienrückkaufprogramms über 20 Milliarden Franken bis 2022 den Niveaus annähere, die mit einem "A+"-Rating konsistent seien. Die Experten der Ratingagentur erwarten aber auch eine Beschleunigung des organischen Wachstums dank der andauernden Anpassungen der Produktpalette durch den Nestlé-Konzern.

(AWP)