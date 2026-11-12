Kehrtwende des Verwaltungsrats

Huang hatte am Wochenende in einer Mitteilung an die Mitarbeiter eingeräumt, seiner Frau untreu gewesen zu sein. Er übernehme dafür die «volle Verantwortung». Details nannte er jedoch nicht. Medienberichten zufolge ging er eine Liebesbeziehung mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin ‌ein, die diese Verbindung nutzte, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Daher befasst sich die US-Bundespolizei FBI mit dem Vorfall. Die USA beschränken den Export von Hochtechnologie nach China, um den technologischen und militärischen Aufstieg des Landes zu bremsen. Einem weiteren Medienbericht zufolge ging Huang darüber hinaus mit einer ihm direkt unterstellten Managerin ein Verhältnis ein.