Im sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, fiel die Gesamtproduktion von April bis Juni 2023 zur Vorjahresperiode um 1,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Die Umsätze wuchsen durch Preiserhöhungen hingegen um 1,7 Prozent.