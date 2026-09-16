Nach fünf Jahren an der Spitze des Seco wolle Budliger Artieda eine neue Herausforderung annehmen, heisst es als Begründung für den Rücktritt. Parmelin bedaure den Entscheid sehr, schreibt das WBF. Er werde in den nächsten Wochen eine Findungskommission für eine Nachfolge einsetzen. Die Stelle als Staatssekretärin oder -sekretär werde zudem ausgeschrieben.