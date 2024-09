Die Schweizerische Nationalbank senkt den Leitzins in der Schweiz um 0,25 Prozentpunkte auf 1 Prozent. Und die SNB spurt schon mal vor: In den nächsten Quartalen könnten weitere Zinssenkungen erforderlich werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten, teilt die Nationalbank mit. Gleichzeitig sei die SNB weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein.