Und die SNB hält sich die Tür für Eingriffe in den Devisenmarkt offen: «Bei Bedarf sind wir weiterhin bereit, am Devisenmarkt aktiv zu sein», sagte Jordan in seinen Ausführungen zum aktuellen Zinsentscheid. Der Franken hat laut den Nationalbankpräsidenten zuletzt «spürbar» an Wert gewonnen. Der Schweizer Franken ist das zweite Werkzeug der SNB in ihrem Kampf gegen die Inflation.