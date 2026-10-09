Mit der Bestellung haben die SAR eine Option aus dem vor zwei Jahren unterschriebenen Vertrag über rund 600 Millionen Franken eingelöst. Damit verdoppelt sich die Flotte der speziell für Saudi-Arabien entwickelten Fahrzeuge auf insgesamt 20 Züge, wie Stadler am Freitag mitteilte. Der bestehende Wartungsvertrag werde auf die weiteren Fahrzeuge ausgeweitet.