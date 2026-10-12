Weniger gefragt ‌waren ⁠unter anderem die Mode- und Lederwarenmarken wie Louis ⁠Vuitton und Dior, wie das französische Unternehmen am Montag ‌mitteilte. Der um Währungsschwankungen bereinigte Umsatz ‌wuchs im dritten ​Quartal im Jahresvergleich um ein Prozent auf 18,5 Milliarden Euro - Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 1,3 Prozent gerechnet.