Ab wann ist es aber zu spät, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen?

Mit 60. Dann sind wirklich wenige Optimierungsmöglichkeiten noch verfügbar. Man sollte sich sehr früh Gedanken machen, wie man die Vorsorge beziehen möchte: als Kapital, als Rente oder als Mischform. Das hängt von der Familiensituation ab. In einer Paarbeziehung sollte man sich mit dem Partner absprechen. Wenn ich Männer in der Beratung habe, tendieren sie mehr zum Kapitalbezug. Ich frage dann allerdings: Mit 65 magst du dich noch mit Aktien und Obligationen auseinandersetzen. Ist das auch noch so, wenn du 75 oder 80 bist? In der Schweiz ist die durchschnittliche Partnerin zudem 3 Jahre jünger als der Mann und lebt im Schnitt 3 bis 4 Jahre länger. Sie müsste sich dann noch 6 bis 7 Jahre länger mit der Verwaltung des eigenen Vermögens auseinandersetzen - will sie das überhaupt? Da ist es vielleicht nicht richtig, das ganze Kapital zu nehmen. Als Richtlinie empfehlen wir: Wer ruhig schlafen möchte, sollte etwa 80 Prozent der laufenden Fixkosten durch garantierte Renten aus der 1. und 2. Säule abgedeckt haben. Alles darüber hinaus kann flexibel als Kapital bezogen werden.